В Томске отметят праздник летнего солнцестояния

В субботу, 24 июня, в Томске в Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12) состоится праздник летнего солнцестояния, отмечающийся здесь ежегодно.

Празднование пройдет с 15:00 – 17:00. В программе новый мастер-класс по плетению венков со студией «Флорист», обрядовое умывание, мастер-шоу по скашиванию травы, роспись деревянного панно для детей, впервые пройдет мастер-класс по рубке дров, гадание о будущем и многое другое. Также гости смогут получить шаржи и фото в образе Василисы Прекрасной и русского витязя, сделать мехенди и аквагрим.

«Традиционно наше мероприятие закончится песнями, а потом мы все вместе идем на Ушайку, опускаем сплетенные венки в реку, загадываем желание и смотрим, как себя ведут венки на воде: если венок прибьет к берегу – желание не сбудется, а если поплывет дальше – сбудется» — рассказала организатор мероприятия Мария Никитина.

Она также отметила, что праздник посещают от 100 до 300 человек, все зависит от погоды.

На мероприятии будет чайная зона, где будут кормить пряниками, чаем, квасом, а также печеньем и конфетами ручной работы.

Стоимость входного билета 250 рублей – взрослым, 200 рублей – дети до 5 лет, школьники, студенты и пенсионеры. Билет дает право посетить все мероприятия праздника и выставку «Путь воина».

Тэги/темы: