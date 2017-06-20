Томские кикбоксеры привезли два «золота» и «серебро» с Кубка мира

Томский Обзор / Фото: 20 июня 2017 // Фото: Vk.com/sibfighting

На Кубке мира по кикбоксингу, завершившемся в итальянском Римини, томские кикбоксеры завоевали два «золота» и «серебро», а осенью выступят на соревнованиях в Македонии и Венгрии, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томскую область на соревнованиях представляли Илья Афонин, Тургай Мамедов и Анастасия Шиянова.

«Анастасия Шиянова выступала в весовой категории 56 килограммов в разделе «фулл-контакт с лоу-киком», Тургай Мамедов — в категории до 71 килограмма, Илья Афонин — до 63,5 килограмма. Мужчины соревновались в разделе «фулл-контакт». Ребята показали достойный результат: Анастасия и Тургай победили в Кубке, Илья стал вторым», — сообщил президент региональной федерации кикбоксинга Кирилл Базаев.

Осенью спортсмены из Томской области примут участие в Первенстве Европы по кикбоскингу среди юниоров, которое пройдет в сентябре в городе Скопье (Македония). В ноябре Илья Афонин будет выступать на Чемпионате мира в Венгрии.

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