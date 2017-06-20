Фестиваль красок пройдет в Томске в начале июля

20 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томск присоединится к Всероссийскому фестивалю красок 8 и 9 июля. В этом году фестиваль пройдет в Городском саду, сообщают организаторы.

Колорфест стартует в 14:00 в оба дня. Для комфорта участников на территории фестиваля будут обустроены фудкорты и зона отдыха.

Натуральная краска, которая в семи ярких цветах будет продаваться на фестивале (150 руб. за 100 гр), абсолютно безопасна для кожи и легко отстирывается. На фестивале выступят кавер-группы, диджеи. Также гостей ожидают конкурсы и танцы.

«Каждый год фестиваль красок уникален по-своему и отличается от предыдущих. Наша команда старается привлечь лучших артистов, диджеев и ведущих, чтобы гости провели время максимально весело и зарядились энергией и позитивом на год вперед», - комментирует организатор мероприятия Татьяна Колобкова.

Вход свободный и без возрастных ограничений. Подробнее о фестивале можно узнать в группе ВКонтакте.

Напомним, фестиваль красок в Томске впервые прошёл 28 июня 2014 года на Сенной Курье. В нем приняли участие более двух тысяч человек.

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