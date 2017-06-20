Томские ученые создали анаболическую добавку с фитогормонами

Сотрудники Ботанического сада Томского госуниверситета совместно с томскими фармакологами создали пищевую добавку для крупного рогатого скота, которая позволила увеличить прирост массы сельскохозживотных почти вдвое, сообщает пресс-служба вуза.

Добавку создали на основе лекарственного растения серпухи венценосной.

«Серпуха содержит фенольные соединения, полисахариды, флаваноиды и другие полезные вещества. Особенно ценным в ее химическом составе является наличие экдистерона – природного гормоноподобного вещества, которое синтезируют лишь немногие растения, например, маралий корень. Однако, в стеблях серпухи содержание этого фитогормона значительно выше», – рассказывает научный сотрудник СибБС ТГУ Татьяна Харина.

Чтобы создать сырьевую базу лекарственного растения, сотрудники СибБС изучили популяции серпухи в разных районах Томской области и Горного Алтая. Семена, собранные в этих местах, были использованы для введения растения в культуру. На протяжении нескольких лет ботаники занимались выращиванием лекарственной травы на учебно-экспериментальном участке. Итогом селекционной работы стала популяция серпухи венценосной с высоким содержанием фитогормонов. Сырье, полученное в ходе эксперимента, использовалось для кормления трехмесячных телят в одном из фермерских хозяйств Томского района.

«В качестве пищевой добавки применялась измельченная биомасса серпухи, собранной во время цветения. Была разработана специальная схема кормления. Основной корм смешивался с добавкой, благодаря чему прирост массы телят удалось поднять в полтора-два раза. В то же время заметно сократился падеж молодняка», – рассказывает Татьяна Харина.

Ученый СибБС отмечает, что серпуха является еще и замечательным медоносом, поэтому выращивание этой культуры очень выгодно. В случае необходимости ботаники готовы предоставить фермерам семена, отобранные в ходе селекции, и помочь своими знаниями по возделыванию этой культуры.

Технология создания интродукционной популяции серпухи с высоким содержанием БАВ и способ изготовления растительной добавки на ее основе защищены патентами РФ.

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