У главного корпуса ТГУ появился памятник «Битлам»

Сегодня, 20 июня, в первый день приема документов в Университетской роще появилась скульптурная группа, изображающая участников группы «The Beatles», которые направляются в главный корпус, передает пресс-служба вуза.

Автором композиции из оргстекла стал томский скульптор Антон Гнедых. Ливерпульская четверка выполнена в полном соответствии с ростом участников группы, каждая весит около 50 кг. Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр, как на знаменитой обложке альбома «Abbey Road», направляются прямо к главному входу в ТГУ.

«Я хотел создать мобильную скульптурную композицию для размещения в городской среде, Университетская роща для этого прекрасно подходит. Идея появилась семь лет назад, и самым тяжелым для воплощения оказался Джон Леннон – много мелких деталей, прическа, борода», – говорит Антон Гнедых.

Скульптуры будут стоять в роще ТГУ в течение всего лета. Ранее композиция нигде не выставлялась.

Напомним, впервые идея установить в Томске памятник ливерпульской четверке была озвучена в 2011 году. Разместить его предполагалось возле Университетской рощи. Идея выполнить памятник легендарной группы в виде знаменитой фотографии с обложки альбома Abbey Road, на которой запечатлены идущие по пешеходному переходу Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар, принадлежала томским скульпторам Николаю и Антону Гнедых.

Идею установки памятника тогда поддержал мэр города Николай Николайчук. Кроме того, администрация города пообещала взять на себя вопросы подготовки площадки под монумент. В свою очередь ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий, заявлял, что памятник может появиться в другом городе, если в Томске не получится найти средства на его изготовление и установку.

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