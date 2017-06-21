Ми-8 совершил жесткую посадку на севере Томской области (ФОТО)

21 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Вчера вечером, 20 июня, поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-8 в городе Кедровый, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уточняется, что происшествие произошло при взлете. Вертолет должен был вылететь на Шингинское месторождение.

На борту воздушного судна находились 3 члена экипажа. Пострадавших среди них нет. По предварительным данным, вертолет получил повреждение остекления и хвостовой балки.

Причина авиапроисшествия устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Томской области

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