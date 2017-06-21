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Томская облдума рассмотрит поправки, разрешающие ремонтировать дороги по ночам

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Накануне депутаты комитета по законодательству, госустройству и безопасности обсудили попарвки в региональный кодек об административных правонарушениях, разрешающие проводить ремонт дорог в ночное время. Как сообщается на сайте парламента, соответствующее предложение поступило от депутатов гордумы.

Сейчас действия спецтехники по ремонту и содержанию дорог в ночное время (с 23.00 до 7.00) признаются нарушающими тишину и покой, и влекут за собой административную ответственность. Достаточно жалобы от недовольного населения. Поэтому ремонтники сегодня не спешат работать по ночам. В свою очердеь днем ремонтные работы создают серьезные проблемы для движения транспорта, особенно в часы пик.

Городские депутаты выступили в защиту организаций, занимающихся работами по ремонту и содержанию дорог. Они предложили сузить диспозицию статьи 3.19 Кодекса Томской области об административных правонарушениях и признать в качестве исключения также работы по капремонту, ремонту и содержанию дорог общего пользования. Свою инициативу городские депутаты обосновывают и масштабной ремонтной кампанией 2017 года.

«Мы все живем в этом городе и прекрасно знаем, что когда начинается период ремонта дорог, жители задаются вопросом: почему эти работы не проводить ночью и не создавать пробки? Я считаю, что нужно дать возможность специализированным организациям работать в ночное время. Люди должны проснуться, а все уже сделано», - поддержал инициативу депутат Фаиль Камалитов.

«Я не против того, чтобы ночью ремонтировали, но я против того, чтобы ночью шумели. Это разные вещи. Одно дело укладывать асфальт, и совсем другое – работа техники, шум от которой на 2-3 км. распространяется. Давайте принимать решения, которые будут соответствовать духу закона, защищать людей от шума», - поделился сомнениями депутат Игорь Чернышев.

Разработчики пояснили, что исключение будет распространяться не на все работы. Так, уборку мусора эти поправки не затронут, это по-прежнему делать будет нельзя.

«У нас настолько короткий летний период и так нечасто бывает сухая погода, что предложение разрешить вести работы по ночам вполне обосновано. Остается максимум 2-2,5 месяца, чтобы выполнить запланированные объемы работ по ремонту дорог, так как денег на эти цели в 2017 году, к счастью, выделено гораздо больше, чем в предыдущие годы. Будет неправильно, если мы не сумеем исполнить весь объем работ, который был обещан людям», - отметила спикер Оксана Козловская.

Председатель комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Виталий Оглезнев предложил разработчикам доработать законопроект к собранию Думы.

«Если будут учтены те замечания, которые озвучили депутаты, получены все положительные заключения, тогда наш комитет не будет против рассмотрения данного законопроекта на собрании Думы сразу в двух чтениях», - такое решение предложил принять Виталий Оглезнев.

Депутаты комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности его поддержали.

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