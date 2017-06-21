Томская IT-компания запустила бесплатный онлайн-курс для программистов

Томский Обзор / Фото: 21 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Томская IT-компания UNIGINE запустила второй сезон бесплатной школы программирования C++ School для продвинутых, сообщают организаторы.

Курс рассчитан на два месяца и состоит из 8 лекций и 7 практических занятий. Каждую неделю участники смотрят лекцию, участвуют в семинарах и получают домашние задания. Участие бесплатное, но от претендентов требуется заполнить заявку и сдать входной тест — написать простую программу по заданному шаблону. Набор в школу продлится до 26 июня, занятия начнутся 6 июля.

Ведущий курса — Андрей Аксёнов, ведущий разработчик UNIGINE, автор собственного 3D движка, на котором сделано несколько десятков популярных компьютерных игр, создатель поискового движка сайтов Avito.ru, Ozon.ru, Craigslist.org, Habrahabr.ru.

Курс федерального масштаба и даже международного: в первом пробном наборе школы приняло участие 185 человек из 57 городов и 8 стран.

UNIGINE - международная компания из Томска, специализирующаяся на разработке технологий 3D-визуализации и виртуальной реальности. Разработчики собственного графического движка UNIGINE 2, на котором реализованы сотни бизнес-проектов по всему миру. Создатели популярных GPU бенчмарков Superposition, Heaven и Valley с аудиторией более 20 миллионов пользователей.

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