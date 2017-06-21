Заведующая столовой лицея в Томске, где отравились 79 человек, приговорена к ограничению свободы

Томский Обзор / Фото: 21 июня 2017 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

Кировский районный суд Томска признал виновной в нарушении санитарных правил заведующую производством пищеблока в лицее №8 имени Николая Рукавишникова и приговорил ее к ограничению свободы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

"В феврале 2016 года подсудимая в процессе исполнения своих обязанностей нарушила ряд санитарных правил, в результате чего с 25 по 26 февраля отравились и заболели сальмонеллезом 73 несовершеннолетних ученика и шесть работников лицея", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей).

Суд приговорил женщину к четырем месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания, на срок один год.

Кроме того, ранее суд удовлетворил прокурорские иски в интересах трех пострадавших детей с требованиями о взыскании в их пользу 150 тыс. рублей компенсации морального вреда с ООО "Колокольчик", которое занималось организацией питания в лицее.

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