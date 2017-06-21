Из Томска можно будет улететь в Белокуриху

21 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

«Сибирская Легкая Авиация» выполнила экспериментальный полет на самолете Ан-28 по маршруту Томск — Новосибирск — Белокуриха. В перспективе через несколько месяцев запланированы регулярные рейсы по маршрутам Новосибирск — Белокуриха — Новосибирск и Томск — Белокуриха — Томск.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, рейс состоялся в рамках выездного совещания по вопросам развития межрегионального авиасообщения, которое провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. На совещании стороны обсудили меры, необходимые для организации регулярного авиасообщения по названным направлениям, варианты их субсидирования, а также возможности сотрудничества авиакомпании и санаторно-курортных учреждений.

По словам полпреда Сергея Меняйло, нужно консолидировать усилия всех заинтересованных сторон — аэропортов, перевозчиков, туроператоров, представителей курортного бизнеса и органов власти. При этом «важно организовать работу таким образом, чтобы авиасообщение было безопасным, а цена билета — приемлемой для населения».

Полномочный представитель подчеркнул: авиамаршруты в сибирские курортные зоны являются социально значимыми и должны поддерживаться государством. В настоящее время члены экспертной группы по развитию авиации в Сибирском федеральном округе совместно с представителями региональных органов исполнительной власти прорабатывают предложения по механизмам поддержки таких маршрутов для минтранса России.

«По поручению главы региона Сергея Жвачкина мы продолжаем развивать межрегиональную авиасеть, а также малую авиацию, в том числе по туристическим маршрутам», — отметил вице-губернатор Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

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