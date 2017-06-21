Медведь напугал рабочих, прорубавших просеку для будущей ЛЭП в Томской области

Томский Обзор / Фото: 21 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Охотники Колпашевского района Томской области разыскивают медведя, который напугал рабочих недалеко от поселка Павлов Мыс, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на районного охотоведа Сергея Ельникова.

«Поступило сообщение о том, что медведь заходил на территорию лагеря рабочих, которые занимаются прорубкой просеки для ЛЭП около поселка Павлов Мыс. Мужики готовили пищу на костре, пришел медведь, начал рычать, поэтому рабочих вынужденно перевели на другой участок», — сказал Сергей Ельников.

По его словам, сейчас работы по прорубке просеки у Павлова Мыса приостановлены из-за медведя.

«Судя по всему, это тот же медведь, который недавно заходил на пасеку в том же районе. Его тогда упустили, теперь он опять объявился. Разрешение на его отстрел уже получено», — добавил Сергей Ельников.

Это не первый за последнее время случай встречи людей с медведями в Колпашевском районе Томской области. Так, в начале июня два медведя не пускали дачников на территорию садоводческого товарищества «Мичуринец», косолапых пришлось отстрелить.

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