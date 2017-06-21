Фестиваль славянских традиций со скачками пройдет в томском селе

Томский Обзор / Фото: 21 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

В субботу, 24 июня, в селе Вершинино пройдет I фестиваль славянских традиций «Праздник у реки» с конными скачками, сообщают в пресс-службе администрации Томского района.

На «Празднике у реки» участников ждут народные гулянья, выступления творческих коллективов, старорусские забавы и игры. Все желающие смогут посетить мастер-классы по плетению венков и изготовлению Куклы Купавки (обрядовая кукла одного дня, которую раньше девушки мастерили на праздник Ивана Купалы).

Для любителей позагорать и почитать книги будет работать библиотека на открытом воздухе. Печатные издания можно не только забрать домой, но и принести свои старые книжки для кросс-букинга. Помимо этого среди гостей фестиваля в рамках конкурса «Коса – девичья краса» организаторы выберут обладательницу самых длинных волос. Маленькие гости смогут повеселиться на игровой площадке и посетить контактный зоопарк.

Продолжится «Праздник у реки» конными скачками, участие в которых примут жокеи из Томска, Асиновского, Зырянского, Томского районов. Спортсмены выступят в нескольких категориях: гонка, преодоление препятствий и скачки на специальных тележках для рысаков. Не обойдутся соревнования без традиционного конкурса шляпок, поэтому, милые дамы, обязательно приходите на праздник в креативном головном уборе.

«Праздник у реки» начнется в 11.00 по ул.Советская, 10. В 12.00 стартуют скачки. Добраться до ипподрома можно на собственном автомобиле или на рейсовом автобусе №141 до первой остановки с. Вершинино (отправка автобуса в 10:30 от автовокзала Томск - I), далее следовать согласно указателям фестиваля.

Организаторы мероприятия: Администрация Томского района, Администрация Спасского сельского поселения, КФХ М.П. Колпакова.

Тэги/темы: