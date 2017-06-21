Томичей приглашают пообедать на Воскресенской горе

Томский Обзор / Фото: 21 июня 2017 // Фото: Vk.com/muzeum_tomsk

Музей истории Томска (Бакунина, 3д) организует каждодневные обеды на Воскресенской горе с чаем и лекциями по истории города.

Как сообщают организаторы, обеды на свежем воздухе проходят с 12.00 до 14.00. Гостей размещают на задней площадке музея в тени деревьев, сотрудники предоставляют всем коврики и вкусный чай. При желании можно принести любую еду с собой.

«Примерно два года назад у нас уже проводились подобные мероприятия, они пользовались спросом у людей всех возрастов. Цель в первую очередь – это популяризация краеведения. У посетителей так же будет возможность увидеть экспонаты по тем или иным причинам не доступные для выставки», - рассказывает сотрудница музея Юлия Корягина.

С момента начала акции было устроено уже пикника, организаторы сообщают, что после набора постоянной аудитории будут приглашаться гости.

Из-за неблагоприятных погодных условий мероприятие может быть отменено, об этом можно узнать в группе во ВКонтакте и по телефону 65-72-55.

Вход свободный.

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