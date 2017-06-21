В Томске на Коммунальном мосту меняют крышку деформационного шва

21 июня 2017 / Томский Обзор

Сегодня, 21 июня, подрядчики городской администрации начали демонтаж старой крышки деформационного шва на Коммунальном мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Временная крышка, изготовленная на Томском электромеханическом заводе, будет установлена за два дня. Металлическая пластина закроет деформационный шов моста, что станет надежным временным решением до проведения последующего капитального ремонта. Предполагается, что установка металлической конструкции обеспечит безопасное движение транспорта по мосту и увеличит пропускную способность.

С 9 июня на подъездах и самом мосту действуют ограничения движения. Установлены дорожные знаки, которые определяют максимальную скорость движения и массу автомобилей. После замены крышки деформационного шва ограничения будут сняты.

Деформационный шов предназначен для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций, возникающих при колебании температуры воздуха, сейсмических явлений, неравномерной осадки грунта и других воздействий, способных вызвать опасные собственные нагрузки, которые снижают несущую способность конструкций. Представляет собой своего рода разрез в конструкции, разделяющий сооружение на отдельные блоки и, тем самым, придающий ему некоторую степень упругости.

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