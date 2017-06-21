Томскую «Палату» поджег сотрудник, пытавшийся украсть более миллиона рублей

Томский Обзор / Фото: 21 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи более миллиона рублей из торгового центра и поджоге, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Им оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 27-летний работник центра. Ночью он проник в здание, поджег одно из технических помещений и украл деньги. После он попытался скрыться с места преступления, но был задержан охранниками, которые и передали его полиции.

Сумма причиненного ущерба оценивается в более чем 1 млн рублей. Похищенное изъято. По данному факту возбуждено дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.158 УК РФ «Покушение на кражу». Теперь томичу грозит до 10 лет тюрьмы.

В рамках расследования уголовного дела проводится проверка по факту возгорания в торговом центре. По её результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, пожар в ТЦ «Палата» произошел ночью 20 июня. В результате пожара в бытовом помещении обгорели потолок и стены, в складском помещении обгорели стены. Общая площадь пожара составила 20 кв.метров.

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