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Томскую «Палату» поджег сотрудник, пытавшийся украсть более миллиона рублей

Томские новости, Происшествия, Криминал, Палата пожар вор хотел украсть Томскую «Палату» поджег сотрудник, пытавшийся украсть более миллиона рублей

Томские полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи более миллиона рублей из торгового центра и поджоге, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Им оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 27-летний работник центра. Ночью он проник в здание, поджег одно из технических помещений и украл деньги. После он попытался скрыться с места преступления, но был задержан охранниками, которые и передали его полиции.

Сумма причиненного ущерба оценивается в более чем 1 млн рублей. Похищенное изъято. По данному факту возбуждено дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.158 УК РФ «Покушение на кражу». Теперь томичу грозит до 10 лет тюрьмы.

В рамках расследования уголовного дела проводится проверка по факту возгорания в торговом центре. По её результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, пожар в ТЦ «Палата» произошел ночью 20 июня. В результате пожара в бытовом помещении обгорели потолок и стены, в складском помещении обгорели стены. Общая площадь пожара составила 20 кв.метров.

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