Завтра в Томске будет ветрено

Томский Обзор / Фото: 21 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

В четверг, 22 июня, в Томске ожидается ветреная погода, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе местами усиление до 10-15 м/с. Днем переменная облачность, температура +27…+29 °С, ночью - небольшой дождь, гроза, +15…+17 °С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры личной безопасности и сохранять внимательность на дорогах.

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