Китайская «Сунн Юань» вложит $20 млн в удвоение производства томского «Сибирьлеса»

Томский Обзор / Фото: 21 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Китайская компания «Сунн Юань» вложит $20 млн в удвоение производства на совместном предприятии ООО «Сибирьлес» (китайской стороне и предпринимателю Александру Новикову принадлежит по 50%) в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора Андрея Кнорра.

«Сибирьлес» делает 7 тыс. кубометров шпона и 30 тыс. кубометров пиломатериалов и заготовок (в месяц — прим.ред.) для IKEA: для мебели и других комплектующих, в том числе для Китая. Китайские соинвесторы планируют вложить как минимум $20 млн в ближайшие 2–3 года и удвоить количество выпускаемой продукции, а может даже и больше расширить производство», — сказал Андрей Кнорр.

По его словам, IKEA заинтересована в выделении дополнительных площадей леса для увеличения заготовки березы.

«IKEA переводит свои заказы из Иркутска и других регионов в Томск во всем, что связано с производством изделий из березы. IKEA заинтересована и просит выделить дополнительные леса для увеличения ресурсов для производства заготовок», — пояснил Андрей Кнорр.

Он отметил, что «Сибирьлес» в настоящее время готовит документы для получения статуса приоритетного проекта, чтобы брать лес в аренду, минуя процедуру аукциона.

Андрей Кнорр также отметил, что в Томской области в настоящее время работает 92 предприятия с участием китайского капитала, из них 41 предприятие — в области лесопромышленного комплекса.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сибирьлес» создано в 2006 году. Изначально оно принадлежало на паритетных началах директору компании Александру Новикову и физлицу Ван Юймею. В 2011 году новым совладельцем вместо В.Юймея стала компания «Сунн Юань» (другой вариант русскоязычного написания — «Сунюань»), А.Новиков сохранил 50%-ную долю в компании.

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