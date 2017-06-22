Ночью в Томске загорелся припаркованный ВАЗ

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2017 // Фото: Vk.com/tomsk123

Минувшей ночью, 22 июня, в Томске загорелся ВАЗ-2115 2011 года выпуска, припаркованный у дома по ул.Жуковского, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 2.04. В результате пожара во дворе жилого дома у автомобиля выгорел моторный отсек, обгорела краска, закоптился салон.

Причина пожара устанавливается.

В свою очередь очевидцы в социальных сетях отмечают, что это не первый подобный случай на данной парковке. Ранее здесь также загорался автомобиль. Очевидцы не исключают, что это могут быть поджоги.

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