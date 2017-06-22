Мобильные телефоны влияют на строение клеток человеческих щёк - томские ученые

22 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: из архива Марины Костромеевой

Магистрант кафедры экологии, природопользования и экологической инженерии Биологического института Томского госуниверситета Марина Костромеева выяснила, что использование сотового телефона влияет на строение человеческих клеток.

Как сообщает пресс-служба вуза, эксперимент, проведенный на базе СибГМУ, показал, что длительное воздействие электромагнитных волн приводит к изменению структуры клеток буккального эпителия (внутренней стороны щеки). Среди выявленных патологий – разрушение ядер, нарушение расхождения хромосом при делении клеток, ряд других отклонений.

«Мобильный телефон – неотъемлемая часть жизни человека. Зачастую его активное использование начинается уже с первого класса. О влиянии «сотовых» на организм в научном сообществе много спорят. Несколько лет назад ВОЗ отнесла мобильные телефоны к группе 2 В, куда входят вещества, которые, возможно, способны вызывать рак. Вместе с моим научным руководителем, профессором БИ ТГУ, заведующим кафедрой биологии и генетики СибГМУ Николаем Ильинских мы решили провести собственное исследование», – говорит магистрант Биологического института ТГУ Марина Костромеева.

В эксперименте участвовали 100 добровольцев – первокурсники медицинского университета. Перед началом исследования они прошли подробное анкетирование. В начале проекта и через месяц после его запуска у студентов брали соскоб с внутренней поверхности обеих щек. Было проведено сравнение образцов клеток со стороны, часто используемой во время разговора («ведущая щека»), и с противоположной, «контрольной» щеки, которая значительно реже подвергалась воздействию излучения.

«Результаты цитогенетических исследований показали существенное увеличение частоты патологий в ядерной структуре клеток «ведущей» щеки по сравнению с аналогичными нарушениями в эпителии противоположной щеки. Среди выявленных патологий: микроядра (фрагменты, которые не содержат полного генома, необходимого для выживания клетки), двуядерность, кариорексис (распад клеточного ядра на части), некоторые другие отклонения», – рассказывает Марина.

Согласно результатам сравнительного анализа, ядерные патологии чаще встречаются у женщин. С одной стороны, это связано с тем, что они больше разговаривают по мобильному телефону в течение дня. С другой – «виновата» дополнительная хромосома Х, присутствующая у женского пола, она обладает большей склонностью к потере и образованию микроядер по сравнению с другими хромосомами.

Помимо пола имеет значение и этническая принадлежность абонента. Экспериментальные данные показали, что у представителей монголоидной расы чувствительность к электромагнитному излучению значительно выше, чем у европеоидов.

Результаты исследования легли в основу выпускной работы, которую магистрант Биологического института успешно защитила несколько дней назад. На основании данных, полученных в ходе эксперимента, Марина Костромеева также разработала рекомендации для пользователей сотовых телефонов.

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