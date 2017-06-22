Солист Bad Boys Blue поблагодарил томских врачей

22 июня 2017 / Томский Обзор

Солист группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни выразил благодарность томским врачам, принимавшим участие в его лечении после аварии на трассе Новосибирск-Томск 4 марта 2017 года.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, видеообращение Джон записал в Варшаве и отправил в департамент здравоохранения Томской области ко Дню медицинского работника.

Музыкант сообщил, что он практически выздоровел и в скором времени планирует обходиться без костылей.

«Здравствуйте все! Это Джон из Bad Boys Blue! Как вы можете видеть, я выздоравливаю, мне становится лучше. Надеюсь, что скоро я смогу ходить без костылей. Благодарю докторов, медсестер – всех, кто участвовал в моем лечении. Всего хорошего», - говорится в видеопослании.

После аварии с серьезными травмами Джон МакИнерни был прооперирован в больнице скорой помощи Томска, а затем переведен в Томскую областную клиническую больницу (ОКБ). Лечение в Томске продолжалось три недели.

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