Томич хранил дома более килограмма «синтетики»

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали молодого человека, хранившего дома крупную партию синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе расследование уголовного дела выяснилось, что ранее не судимый 21-летний томич хранит у себя дома более килограмма синтетических наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере». Теперь молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, ранее полицейские задержали молодого человека, перевозившего более 2 кг «синтетики» из города Кемерово в Томск.

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