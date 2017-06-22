Превышение уровня железа и марганца выявлено в водопроводной воде в одном из сел Томской области

22 июня 2017 / Томский Обзор

Прокуратура Шегарского района Томской области добивается повышения качества водопроводной воды в селе Каргала, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

«Проверка показала, что питьевая вода не соответствует нормативным требованиям по органолептическим и санитарно-химическим показателям. Так, показатели мутности и цветности втрое превышают предельно допустимые нормы, содержание в воде марганца завышено в семь раз, железа — в восемь раз», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что проверку проводили по обращению жителей села.

По итогам проверки прокуратура внесла представление директору муниципального унитарного предприятия «Комфорт», которое осуществляет подачу воды жителям села, с требованием повысить качество питьевой воды.

Село Каргала в Шегарском районе Томской области появилось как татарское, в середине XVI века. В советское время там существовал известный колхоз «Гигант», который сейчас не действует. В селе проживают около 700 человек.

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