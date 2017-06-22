Томск заработал более 26 млн рублей на наружной рекламе

22 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С начала года в бюджет Томска заработал 26,2 млн рублей доходов от рекламы. Это 24,4 млн рублей в качестве платы за право установки рекламных конструкций, еще 1,8 млн — госпошлины.

Как сообщает пресс-служба мэрии, задолженность по указанным платежам составила всего 16 тыс. рублей.

В срок до 1 августа в Томске должны демонтировать 215 рекламных конструкций: это 32 щита-стойки размерами 3х6 м и рекламные конструкции индивидуального проектирования. Большая часть из них - 90 - расположена в Ленинском районе, 70 – в Октябрьском, 32 – в Кировском, 23 – в Советском районе.

Девять конструкций из списка уже демонтированы добровольно своими владельцами. На сегодняшний день договоры с подрядчиками по сносу незаконной рекламы уже заключила администрация Советского района, в других районах Томска продолжаются аукционы и заключаются договоры с подрядчиками.

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