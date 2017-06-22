Депутаты томской облдумы возложили цветы к Вечному огню и могилам воинов ВОВ (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2017 // Фото: Duma.tomks.ru

Сегодня, 22 июня, в День Памяти и Скорби председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская и депутаты почтили память павших воинов Великой Отечественной на Южном кладбище Томска, а также возложили венки к Вечному огню Лагерного сада.

Как сообщается на сайте парламента, в церемонии у Лагерного сада приняли участие сенатор Владимир Кравченко, вице-спикер областного парламента Александр Куприянец, председатели комитетов Виталий Оглезнев и Виктор Власов, лидер фракции «Справедливая Россия» Галина Немцева и депутаты Лев Пичурин, Анатолий Титов, Евгений Баранов и Фаиль Камалитов.

«Это день осмысления таких понятий, как честь, совесть, любовь и преданность своей Родине. Из нашей большой семьи 17 человек ушли на фронт. И шестеро из них не вернулись. Кто-то из родных покоится в Прибалтике, кто-то в Ростовской области, кто-то в Молдавии. Под Смоленском похоронен мой родной дядя, который погиб в 18 лет. В его честь я назвала своего сына. И что-то похожее о своей семье может рассказать, кажется, любой человек, который живет на российской земле», — призналась Оксана Козловская.

Старейший депутат областного парламента Лев Пичурин 22 июня 1941 года встретил 13-летним подростком, а спустя три года после Победы с отличием окончил Томское ордена Красной звезды артиллерийское училище:

«Ни дня, ни минуты у нас не было отсутствия веры в Победу. Было страшно. Немцы были под Москвой, в Сталинграде. Я вступал в комсомол в 1942 году, и неглупые люди мне сказали: неужели ты не понимаешь, что беспартийного тебя может быть и не расстреляют? Немцы ведь на Волге, а будут на Каме через пару недель, и тебя точно расстреляют. Я ответил, что поэтому и вступаю. Мы настолько были убеждены в Победе, что сейчас это просто трудно представить. Это была удивительная, потрясающая вера народа, что нас так просто не возьмешь. И тем, кто помнит, как я то 22 июня, хочется пожелать держаться! Здоровья всем!», — отметил Лев Пичурин.

В церемонии на Южном кладбище приняли участие лидер фракции «ЛДПР» Сергей Брянский и депутаты Евгений Баранов, Евгений Павлов, Фаиль Камалитов, Дмитрий Никулин и Алексей Федоров.

Фото: Duma.tomsk.ru

Тэги/темы: