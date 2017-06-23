Томские дороги очистили от упавших деревьев и веток

23 июня 2017 / Томский Обзор

Коммунальные службы освободили томские дороги от упавших деревьев и веток, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные городской Оперативно-дежурной службы.

За прошедшие сутки по обращениям томичей с проезжей части устранено 6 упавших деревьев по адресам: ул. Кутузова, 1, пересечение ул. Транспортной и ул. Железнодорожный, ул. Вилюйская, 27, ул. Железнодорожная, 74, ул. Старо-Деповская, 64, ул. Алтайская, 124.

С улиц Войлочная, 18/2, Чулымская 81/1, Косарева, 9, пр. Ленина, 56а. было убрано 4 сломанных дерева, препятствующих движению.

Дороги на ул. Вокзальная, 50 и пер. Песочный очистили от опавших веток. Также в результате грозы был зафиксирован один обрыв провода по пер.Курский,4. Сейчас там ведутся восстановительные работы.

Тэги/темы: