Томские дороги очистили от упавших деревьев и веток
23 июня 2017 / Томский Обзор
Коммунальные службы освободили томские дороги от упавших деревьев и веток, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные городской Оперативно-дежурной службы.
За прошедшие сутки по обращениям томичей с проезжей части устранено 6 упавших деревьев по адресам: ул. Кутузова, 1, пересечение ул. Транспортной и ул. Железнодорожный, ул. Вилюйская, 27, ул. Железнодорожная, 74, ул. Старо-Деповская, 64, ул. Алтайская, 124.
С улиц Войлочная, 18/2, Чулымская 81/1, Косарева, 9, пр. Ленина, 56а. было убрано 4 сломанных дерева, препятствующих движению.
Дороги на ул. Вокзальная, 50 и пер. Песочный очистили от опавших веток. Также в результате грозы был зафиксирован один обрыв провода по пер.Курский,4. Сейчас там ведутся восстановительные работы.
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