В воскресенье в Томске отметят День молодежи

23 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Константин Кондрухов

В воскресенье, 25 июня, в Томске на нижней террасе Лагерного сада пройдет празднование Дня молодежи, сообщает пресс-служба мэрии.

Главная сцена праздника заработает с 17.00. Концертную программу откроет популярная томская рок-группа «Следы». Для гостей праздника выступят также исполнители и творческие коллективы Томска и вузов города. В 19.00 на сцене появятся известные кавер-группы Rocking Radio и Chok. Во время программы на концертной площадке состоится розыгрыш гироскутера.

Приглашенной звездой вечера станет российский рэп/хип-хоп/R’n’B исполнитель T-killah. Концертную программу праздника завершит DJ-сет, который продлится до 23.00.

Также с 17.00 на нижней террасе Лагерного сада будут работать 14 интерактивных площадок. Здесь можно будет посоревноваться в стрельбе из лука или поучаствовать в рыцарском турнире.

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