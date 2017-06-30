В Томске появился стационарный цирк

30 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В томском Дворце зрелищ и спорта появился крытый цирковой манеж, благодаря которому томичи смогут увидеть цирковые номера более высокого уровня.

«Городу необходим качественный стационарный цирк, где соблюдаются все санитарные, ветеринарные нормы, безопасность, удобство для зрителей. В соответствии с этим построили манеж и стационарный цирк во Дворце спорта», — сообщили представители Дворца.

Первая тестовая программа прошла на новой арене в январе-феврале этого года. Здесь выступали Запашные. Позже с программой Росгосцирка Томск посетил известный дрессировщик Виталий Смолянец. Чтобы подписать договор для его участия томской арена должна была соответствовать ряду параметров: количество и качество посадочных мест, пожарная безопасность, обязательный осмотр животных ветеринарными врачами и т.п.

«После выступлений Виталия Смолянца мы получили положительных отзывов. И цирк, номера, выступления другого уровня, не шапито. Мы получили позитивные отклики, думаем, что будем работать в этом направлении», - уточнили организаторы.

Таким образом с появлением стационарного цирка в Томск смогут приезжать коллективы с программами Росгосцирка. А это значит зрителей ждут более качественные и сложные номера и именитые артисты. При этом, как обещают во Дворце, на цене это не скажется, она останется в том же ценовом диапазоне, чтобы любой зритель мог сходить на выступление.

Программа посещений новой арены находится в разработке. Планируется, что артисты Росгосцирка прибудут в Томск к новому году. Кроме них на новой арене будут выступать и другие приезжие артисты.

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