Межениновская птицефабрика стала партнером III областного фестиваля «ЭкоЭтно»

Партнерский материал / Фото: 23 июня 2017 // Фото: pixabay.com

Межениновская птицефабрика стала партнером и спонсором III областного фестиваля «ЭкоЭтно», который прошел в минувшую субботу, 17 июня, в парке «Околица» в окрестностях села Зоркальцево. Фестиваль был посвящен Году экологии и особо охраняемых природных территорий.

«В этом году мы впервые выступили в качестве партнера и спонсора фестиваля «ЭкоЭтно», — говорит заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Виталий Пивоваров. — Символично, что наше предприятие присоединилось к крупнейшему экологическому фестивалю региона именно в Год экологии. Экологическая безопасность производства — одно из приоритетных направлений нашей работы. А поддержка экологических проектов — это вклад в наше общее будущее. Опыт, полученный на фестивале «ЭкоЭтно», можно считать положительным. Вероятно, в будущем году наше предприятие будет шире представлено на фестивале».

В рамках «ЭкоЭтно» в парке «Околица» работали более 10 тематических площадок. Для гостей были открыты выставки «Томск — столица кедра», «Красная книга Томской области», виртуальный 3D-музей «Искусство Сибири». «Центр татарской культуры» подготовил игровую программу для детей в Татарской деревне. Ассоциация коренных малочисленных народов Томской области «Колта-куп» представила макет селькупского поселения.

Областной эколого-этнографический фестиваль «ЭкоЭтно» проходит в Томском районе третий год подряд. Мероприятие традиционно проводится в парке «Околица».

Тэги/темы: