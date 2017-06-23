Завтра на главном томском пляже откроется Библиотека на песке

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 24 июня, на городском пляже на Семейкином острове будет открыта Библиотека на песке, а также пройдут презентации новых видов отдыха, сообщает пресс-служба мэрии.

С библиотекой на песке на пляже появится специальная зона «Книжного коридора», установлены стеллажи для книг, где будет проводиться акция «Книговорот по-томски в муниципальных библиотеках», в рамках которой все желающие смогут бесплатно и без записи взять любую книгу, почитать ее на пляже, а затем вернуть на полку перед уходом или забрать с собой. Книги, представленные на акции – дары читателей муниципальных библиотек города.

В день открытия «Библиотеки на песке» для всех отдыхающих будут работать несколько площадок: акция книгообмена «Книговорот по-томски в муниципальных библиотеках», акция «Читай электронные книги легально!» в рамках которой всех желающих зарегистрируют в электронной библиотеке ЛитРес и по желанию выдадут книгу на их мобильное устройство, а также настольные игры для отдыхающих.

Также 24 июня на пляже состоится презентация новых видов активного и культурного отдыха. Этот день начнется с занятия по оздоровительной восточной гимнастике цигун. В дальнейшем инструктор по цигуну будет проводить занятия каждый вторник, четверг и субботу с 10:30 до 12:30 вплоть до конца пляжного сезона. Кроме того, по воскресеньям в это же время будут проходить спортивные зарядки и тренировки от проекта «Здоровый город» АНКО «Время быть сильным!». Присоединиться к этим оздоровительным практикам любые желающие смогут бесплатно.

«На этот пляжный сезон у нас большие планы. Каждые выходные планируем устраивать интересные мероприятия для томичей. В планах проведение открытых уроков по танцам от танцевальных студий города, workout-мастер-классов, выступления томских музыкальных групп и диджеев, фестиваль красок и еще несколько интересных задумок. Обязательно встретим на пляже праздник Ивана Купалы» - сообщил Владимир Кондратьев, директор дома культуры «Томский перекрёсток», ответственный за организацию работы городского пляжа на Семейкином острове.

Добраться до городского пляжа можно на «речном трамвайчике», который будет курсировать от Речного вокзала до пляжа каждые полчаса с 10:00 до 19:30 ежедневно. Последний рейс в обратном направлении – в 20:30. Стоимость билета для взрослых – 40 рублей, для детей 20 рублей. Также добраться до пляжа можно на автобусе № 37, доехать до остановки «Мичуринская» и следовать указателям. Для автомобилей предусмотрена парковка.

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