Томичам покажут кроликов-великанов и козлика Ваню

26 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В конце июня в Томске открывается выставка кроликов «Пушистики». Животных здесь можно будет потрогать и покормить, сообщают организаторы.

Выставка откроется 29 июня в ТЦ «Волна» (пр.Мира, 48/3). Здесь можно будет посмотреть на кроликов-великанов и карликовых кроликов, козлика Ваню, шиншилл, морских свинок, хорьков, сибирскую белку, а также на чилийских белок, которые совсем не похожи на белок - всего больше 50 животных.

Выставка «контактная», так что животных можно погладить и покормить (угощение для животных можно приобрести на входе). Также здесь будет работать студия аквагрима.

Выставка откроется в 11.00 и будет работать до 13 августа.

Стоимость билетов: детям до 4-х лет вход свободный. Детский билет - 170 рублей. Взрослый билет - 220 рублей. Пенсионный билет – 170 рублей. Многодетные семьи - 150 рублей. Группы (от 10 человек) по предварительной записи (по тел. 89528007554) - 150 рублей. Овощные стаканчики – маленький 35 рублей, большой – 70 рублей. Нанесение аквагрима – 50-350 рублей (в зависимости от сложности рисунка).

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