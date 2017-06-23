На Семейкином острове в Томске спасли тонувшего ребенка

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Вчера, 22 июня, в Томске на Семейкином острове сотрудники отделения «Восвод» спасли тонущего мальчика, сообщает пресс-служба мэрии.

Спасатели дежурили на пляже: Николай Овчинников был на мачте и осматривал в бинокль водную поверхность, матрос-спасатель Кирилл Шаяхметов находился на берегу у воды. Мужчины заметили балующихся детей в реке Томь, пренебрегающих правилами безопасности на воде. Замечания спасателей они игнорировали. Заплыв подальше, один мальчик начал тонуть – скрылся с головой под водой. Спасатели бросились ему на помощь. Вся операция длилась меньше минуты.

На берегу мальчика осмотрел врач, после чего его передали матери. Мэр Томска принял решение отметить спасателей и врача, осматривавшего ребенка, благодарностями администрации Томска.

Отметим, с 2012 года в томских водоемах утонули 46 человек, двое пострадали.

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