«Ростелеком» открыл сезон «Праздников двора» в Томске

23 июня 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» провел детский праздник на площадке возле дома по адресу ул. Сергея Лазо, 27а. В этом году «Праздники двора» стартовали под тематикой «Веселые старты».

Дети поучаствовали в соревнованиях, в которых нужно было правильно и быстро выполнить задания, продемонстрировать командный дух, ловкость и сообразительность. Все участники были награждены буклетами-раскрасками и сладкими призами.

Главной идеей таких мероприятий является информирование жителей об услугах компании: Интерактивное телевидение и Домашний интернет. В рамках мероприятия работал мобильный пункт продажи услуг «Ростелеком». Взрослые смогли задать интересующие вопросы представителям компании, а подрастающее поколение узнать много нового и интересного об отрасли телекоммуникаций.

При благоприятных погодных условиях следующее мероприятие состоится 27 июня (вторник) 19.00, ул. 5й Армии, 13.

Более подробную информацию об услугах и тарифах можно узнать в офисах продаж и обслуживания Томского филиала ПАО «Ростелеком» или по телефону справочной службы 8 800 1000 800 (звонок бесплатный), а также на сайте rt.ru.

Тэги/темы: