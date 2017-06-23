Завтра в Томске стартуют соревнования по мотокроссу

23 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В субботу и воскресенье, 24 и 25 июня на мототрассе левого берега Томи состоится Первенство и Чемпионат России в Сибирском федеральном округе по мотокроссу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в соревнованиях примут участие около 150 мотогонщиков из 25 городов СФО, включая гонщиков Киргизии и Казахстана. Соревнования пройдут в 10 классах мотоциклов, возраст участников с 5 лет.

Торжественное открытие соревнований состоится 24 июня в 11.00. Награждение победителей состоится 25 июня в 17.00.

Вход свободный. На трассе будут организованы точки питания.

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