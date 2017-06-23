«Последний рыцарь» вышел на томские экраны

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2017 // Фото: Kinopoisk.ru

Вчера, 22 июня, в томском «Киномире» стартовала очередная часть одной из самых зрелищных кинофраншиз современности «Трансформеры: Последний рыцарь».

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

В «Киномире» его можно посмотреть уже сейчас, то есть с 22 по 19 июля включительно (а может и дольше).

Со временем сеансов можно ознакомиться здесь.

А еще в «Киномире» идут мультфильм «Тачки 3» и фильмы ужасов «Мумия» и «Монстры Юга».

Видео: Youtube.com

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