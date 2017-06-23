Томичей научат варить гороховый кисель

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2017 // Фото: Vk.com/muzeum_tomsk

Завтра, 24 июня, в Музее истории Томска (ул.Бакунина, 3) состоится мастер-класс по приготовлению традиционного сибирского блюда – киселя из гороха, сообщает пресс-служба мэрии.

На мастер-классе все желающие познакомятся с культурой потребления пищи сибиряков, самобытными яствами и местным этикетом. Для приготовления напитка томичи воспользуются старинными инструментами: потолкут зерно в ступе и взобьют масло на настоящей маслобойке.

По словам организаторов, вопреки ожиданиям, гороховый кисель очень приятен на вкус.

Для участия мастер-классе необходима предварительная запись по телефону 65-72-55. Начало в 14.00.

Тэги/темы: