Гражданин Греции отправится в колонию-поселение за кражу ювелирных украшений у томички

23 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Ленинский районный суд Томска признал гражданина Греции виновным в двух кражах и приговорил его к 1,5 годам колонии-поселения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

«В ноябре 2016 года мужчина, приехав на отдых в Россию, познакомился через сайт знакомств с двумя томичками. По окончании срока туристической путевки он незаконно остался проживать на территории Томска и на новогодних праздниках поочередно побывал в гостях у обеих новых знакомых, похитив у них ювелирные украшения на общую сумму 180 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде иностранец полностью признал вину.

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