«Лаборатория продаж» бизнес-инкубатора ТГУ выпустила первых сейлз-менеджеров

27 июня 2017 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

В бизнес-инкубаторе Томского государственного университета состоялся выпуск первых сейлз-менеджеров проекта «Лаборатории продаж». Все они получили сертификаты о прохождении курса менеджеров по продажам и взяты на стажировку в холдинг DI-Group и компанию Max Motors.

«Лаборатория продаж» — это проект по практическому обучению студентов коммерческим навыкам. В течение двух месяцев будущие сейлз-менеджеры учились базовым навыкам технологии продаж и отрабатывали полученные знания на продукции партнеров программы. В этом сезоне в качестве партнеров выступили DI-Group и Max Motors. Каждый студент, который пройдет базовый курс технологии продаж, получает возможность стать агентом промпартнеров ТГУ, и работать без отрыва от учебы. Краткосрочный обучающий курс «Лаборатории» разработан при участии компании из Санкт-Петербурга GreenBusiness.

Первый набор состоял из 12 человек, участие в финальном испытании приняли только четверо. В минувшую субботу, 24 июня, им предстояло пройти практический экзамен. В 12:00 участники получили кейс, в котором содержалась краткая информация о продукте. В течение трех часов они прорабатывали основные позиции: определяли целевую аудиторию продукта, его характеристики и особенности, разрабатывали основные методы и фишки продажи.

По истечении трех часов им предстояло выступить перед представителями компаний «ЭлеСи», «Max Motors», «DI-Group» и «Смарт инновации». Задача перед участниками стояла непростая — успешно продать свой продукт каждому эксперту. Кейсы были разные: автомобильная кофеварка, система «Умный дом», портативное зарядное устройство на несколько девайсов. К каждому продукту и каждому покупателю требовалось найти свой подход.

В процессе участники проекта не просто прошли проверку на знание техник продаж, но и получили обратную связь от экспертов. По словам заместителя генерального директора по коммерции компании «ЭлеСи» Павла Проскурина, сегодня бизнес нуждается в продавцах, но стать успешным коммерсантом очень сложно:

«Хороший коммерсант должен уметь общаться с разными людьми, понимать их, чувствовать. Прежде всего вы не должны замыкаться на своем круге общения, постоянно общайтесь с людьми, учитесь находить общий язык со всеми. Чем лучше вы понимаете людей, тем больше шансов на успех».

Кроме сертификатов о прохождении курса продаж, которые дают выпускникам бонус при трудоустройстве в компании-партнеры ТГУ, все участники получили предложение стать кураторами следующего набора «Лаборатории продаж». По словам проректора по инновационной политике ТГУ Константина Белякова, его планируется увеличить как минимум в три раза.

У некоторых студентов свои планы:

«Я учусь в Институте экономики и менеджмента, а в лабораторию пришел, чтобы научиться продавать. Я люблю это делать, мне интересны процессы, которые стоят за продажей и решением покупателя приобрести товар. А еще у меня есть свой бизнес, который я планирую развивать, — рассказал студент третьего курса специальности «Экономическая безопасность» Даниил Рюмин.

Кроме лаборатории продаж с марта 2017 года в бизнес-инкубаторе ТГУ также работает резидент-центр — площадка для общения между стартаперами и менторами, где каждый может получить консультацию от потенциального инвестора. Недавно открылся и бизнес-клуб, где еженедельно проходят встречи с известными томскими бизнесменами. В ходе этих мероприятий успешные предприниматели делятся опытом со стартаперами.

Стать сейлз-менеджером «Лаборатории продаж» может студент любого томского вуза. Более подробно о проектах бизнес-инкубатора ТГУ можно узнать в группе «ВКонтакте» или по телефону +7 (3822) 783–688.

Фото: Владимир Дударев

Тэги/темы: