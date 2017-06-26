Сегодня в Томске ожидаются грозы с сильным ветром

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 26 июня, в Томске и Томской области ожидаются грозы, дожди и сильный ветер, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС по Томской области со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами по области и г. Томску ожидаются дожди, грозы, в отдельных районах при грозах сильные и очень сильные дожди, град, при грозах шквалистое усиление ветра 16-21 м/с», — говорится в сообщени.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабозакрепленных конструкций, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП.

Горожанам необходимо соблюдать меры личной безопасности. Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. На улице лучше держаться от линий электропередач, рекламных щитов, деревьев и различных конструкций, способных рухнуть. Также не стоит стоять под балконами.

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