Томские инноваторы сформировали дорожную карту кластера Smart Technologies Tomsk

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2017 // Фото: Inotomsk.ru

На стратегической сессии, которая прошла 22 и 23 июня, томские инноваторы, представители университетов, научных организаций и власти совместно составили подробный план действий по развитию инновационного территориального кластера Smart Technologies Tomsk.

Как сообщается на сайте Inotomsk.ru, в течение двух дней участники сессии формировали предложения в дорожную карту, разбившись на проектные группы. 22 июня команды были сформированы по ключевым проектным альянсам кластера: «Инновационные лекарственные средства», «Техническое зрение», «Арктика» и «Промышленная робототехника». 23 июня инноваторы, ученые и представители власти работали в группах, сформированных по функциональной роли в команде кластера. Результаты они представили в заключительный день мероприятия.

Среди идей, высказанных представителями бизнеса, подготовка предложений в администрацию Томской области и президиум СО РАН по проведению совещания с участием заинтересованных компаний кластера и профильных научных организаций Российской академии наук для разработки совместных научно-технических проектов. Кроме того, представители предприятий внесли в дорожную карту предложения по созданию интерфейса прямого взаимодействия между вузами и компаниями, а также по проведению PR-акций по развитию бренда кластера Smart Technologies Tomsk за рубежом.

«За рубежом проработан весь интерфейс вывода инновационной продукции до потребителя. Мы должны войти в этот интерфейс, в частности через бизнес-акселераторы. Они работают по отработанной схеме, и нам надо в эту работу включаться, тогда мы просто попадаем в продуктовую линейку, которая идет до потребителя. Необходимо составить план действий, в котором максимальная акселерация идет здесь, В Томске, что позволит быстро войти в работу с крупными иностранными акселераторами, их тоже еще надо отобрать», - считает гендиректор компании «ИФАР» Вениамин Хазанов.

Представители вузов подняли вопрос о необходимости проведения обучающих семинаров по упаковке проектов по формату Национальной технической инициативы. Они также предложили создать в Томске внутрикластерное бизнес-кафе, развивать сетевые образовательные программы в городских университетах и компенсировать компаниям за счет бюджета затраты на НИОКР, заказываемые вузам и научным организациям.

Вице-губернатор Томской области по экономике Андрей Антонов представил итоги работы группы региональных органов власти и институтов развития. Он презентовал организационную схему функционирования кластера.

«Развитие кластера – это задача бизнеса. Мы считаем, должен оставаться и работать совет кластера, куда войдет около 15 человек. 51% из них – это представители бизнеса, 24,5% - вузы, еще столько же – представители администрации. Задача совета – работать с проектными альянсами. Дополнительно сюда предлагаем ввести независимого эксперта, например, от АИРР, который мог бы очно или заочно участвовать в собраниях совета кластера, вносить свежие идеи в те или иные вопросы», - рассказал Андрей Антонов.

В июле дорожная карта по развитию томского инновационного кластера будет представлена на защиту в Министерстве экономического развития России. Затем, вместе с результатами аналогичной работы кластеров других регионов, предложения от Томской области будут систематизированы и предложены в федеральной программе Минэкономразвития.

В 2016 году SMART Technologies Tomsk вошел в число 11 кластеров, которые в рамках проекта "Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня" (направлен на повышение конкурентоспособности на мировом рынке) получат поддержку Минэкономразвития РФ.

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