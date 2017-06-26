Мобильные группы начали следить за местами отдыха томичей у воды

26 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В минувшую пятницу, 23 июня, мобильные группы начали патрулировать места отдыха томичей вблизи воды.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в их состав вошли специалисты городской и районных администраций, ГИМС и МЧС, в чьи полномочия входит составление протоколов за нарушение административного законодательства.

В пятницу и выходные четыре мобильные группы патрулировали территории озер Сенная Курья, Беленькое, Песчаное, Боярское, Белое, Солнечное, рек Басандайки, Ушайки, Томи, а также работали в поселках Родионово, Заварзино, Восточном и в Михайловской роще. Они выявили 52 случая купания не оборудованных для этого местах, в том числе, пресекли купание шести нетрезвых людей, провели 622 профилактические беседы и вручили памятки.

Сотрудники МЧС выставили три стационарных поста на пяти озерах, специалисты ГИМС объезжали берега водоемов.

Планируется, что группы будут патрулировать водоемы в пятницу с 17.00 до 21.00, в выходные – 13.00 до 20.00. Отмечается, что создание патрульных групп в прошлом году значительно сократило число утонувших томичей.

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