В Томской области задержали «банкиров», заработавших более 30 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Полицейские задержали организаторов преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельность, сообщает пресс-служб УМВД по Томской области.

По предварительным данным, двое местных жителей проводили незаконные финансовые операции с помощью подконтрольных юрлиц. Таким образом злоумышленники заработали более 30 млн рублей.

Полицейские провели 19 обысков на территории Краснодарского края, Томской области и города Санкт-Петербург. Изъята компьютерная техника, телефоны, банковские карты, бухгалтерская документация, и разного рода документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Теперь «банкирам» грозит до 7 лет тюрьмы. Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Тэги/темы: