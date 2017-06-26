Томские ученые запатентовали устройства для очистки водоемов

Ученые Биологического института Томского госуниверситета получили четыре патента на устройства для очистки водоёмов от нефти и нефтепродуктов. Новое оборудование значительно упрощает и удешевляет процесс подъема углеводородов со дна водоемов и очистки толщи воды, сообщает пресс-служба вуза.

«Технология, которая используется в настоящее время на реках и ручьях, позволяет собирать нефть только на их поверхности. Эффективность такой очистки сравнительно невысокая, потому что значительная часть агрегатов нефти находится в толще воды и на дне, соответственно, течение уносит их вниз по реке. Наше устройство позволяет обеспечить многослойный воздушно-пузырьковый заслон по всей ширине водотока и не допустить дальнейшего продвижения загрязняющих веществ», – говорит директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев.

Оборудование состоит из компрессора, утяжеленного перфорированного шланга с большим количеством перпендикулярных отведений. После подачи воздуха образуется воздушно-пузырьковая преграда. Агрегаты нефти со дна и из толщи воды поднимаются на поверхность, где производится их сбор.

«Данное устройство можно использовать как превентивную меру. В случае возникновения нештатной ситуации и разлива углеводородного сырья оборудование можно сразу устанавливать чуть ниже по течению, чтобы минимизировать последствия аварии», – говорит Данил Воробьев.

Установка уже прошла экспериментальную проверку. В 2018 году планируется провести ее опытно-промышленные испытания на территории деятельности компании «Лукойл-Коми». В проведении данных работ планируется задействовать магистрантов БИ, обучающихся по программе «Инженерно-экологические изыскания для нефтяной и газовой промышленности». Таким образом, студенты во время учебы приобретут практические профессиональные навыки.

Еще три патента биологи ТГУ получили на изобретения, предназначенные для повышения эффективности сбора нефтепродуктов.

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