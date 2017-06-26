Бригада скорого фирменного поезда «Томич» получила «Паспорт доверия»

26 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Поездная бригада скорого фирменного поезда «Томич» Томск – Москва получила «Паспорт доверия» – знак качества на железнодорожном транспорте, наличие которого подтверждает высочайший уровень мастерства и профессионализма работников.

Как уточняют в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», поездная бригада может претендовать на получение «Паспорта доверия» после прохождения тщательного отбора, а также при отсутствии нарушений и жалоб пассажиров.

Напомним, поезд «Томич» получил статус фирменного в 1967 году. Его маршрут пролегает через Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Пермь, Киров, Нижний Новгород, Владимир и завершается на Ярославском вокзале столицы. Чуть более чем за 2 суток состав преодолевает расстояние 3619 км.

В начале июня 2017 года фирменный поезд «Томич» отметил свое 50-летие. В 2016 году данным поездом проехали более 264 тысяч человек, что немногим меньше населения города Томска.

Напомним также, в мае фирменный поезд «Томич» отметил 50-летие.

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