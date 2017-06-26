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Бригада скорого фирменного поезда «Томич» получила «Паспорт доверия»

Томские новости, Общественный транспорт, томич поезд паспорт качества Бригада скорого фирменного поезда «Томич» получила «Паспорт доверия»

Поездная бригада скорого фирменного поезда «Томич» Томск – Москва получила «Паспорт доверия» – знак качества на железнодорожном транспорте, наличие которого подтверждает высочайший уровень мастерства и профессионализма работников.

Как уточняют в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», поездная бригада может претендовать на получение «Паспорта доверия» после прохождения тщательного отбора, а также при отсутствии нарушений и жалоб пассажиров.

Напомним, поезд «Томич» получил статус фирменного в 1967 году. Его маршрут пролегает через Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Пермь, Киров, Нижний Новгород, Владимир и завершается на Ярославском вокзале столицы. Чуть более чем за 2 суток состав преодолевает расстояние 3619 км.

В начале июня 2017 года фирменный поезд «Томич» отметил свое 50-летие. В 2016 году данным поездом проехали более 264 тысяч человек, что немногим меньше населения города Томска.

Напомним также, в мае фирменный поезд «Томич» отметил 50-летие.

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