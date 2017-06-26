В Томском селе прошел фестиваль славянских традиций и конные скачки (ФОТО)

26 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Александр Рауш

В минувшую субботу, 24 июня, в селе Вершинино прошел I фестиваль славянских традиций «Праздник у реки», который стал площадкой для знакомства гостей и жителей Томской области с народным фольклором и обычаями древних славян.

Как сообщают в администрации Томского района на «Празднике у реки» участников ждали: народные гулянья, выступления творческих коллективов, старорусские забавы и игры. Работала открытая библиотека, где гости могли забрать домой понравившиеся печатные экземпляры, но и оставить свои книги для обмена. Помимо этого на площадке работали творческие мастер-классы по плетению венков и изготовлению Куклы Купавки.

Продолжился «Праздник у реки» конными скачками, участие в которых приняли жокеи из Томска, Асиновского, Зырянского, Томского районов. Спортсмены выступили в нескольких категориях: гонка, преодоление препятствий и скачки на специальных тележках для рысаков



Фото: Александр Рауш

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