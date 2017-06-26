Томский наркодиспансер планирует увеличить пропускную способность

26 июня 2017 / Томский Обзор

Томский областной наркологический диспансер переходит на новую систему реабилитации наркоманов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главврача медучреждения Дмитрия Абрамова.

«У нас есть 25 круглосуточных коек на шесть месяцев программы реабилитации, в которые входила и медицинская реабилитация, и социальная. Теперь программа будет составлять три месяца, и будет состоять только из медреабилитации, а социальная будет проходить на базе частных реабилитационных центров», — сказал Дмитрий Абрамов.

Он отметил, что в Томской области реализуется программа по предоставлению средств на полугодовую программу реабилитации в частных центрах.

«Мы рассчитываем, что сокращение срока реабилитации в наркологическом диспансере позволит увеличить нашу пропускную способность. Для медицинской реабилитации достаточно и трех месяцев, но мы подходим к каждому пациенту индивидуально, поэтому в некоторых случая возможна пролонгация лечения», — уточнил Дмитрий Абрамов.

Он добавил, что в настоящее время диагноз «наркомания» выявлен почти у 1,4 тыс. жителей Томской области, и, несмотря на небольшое снижение выявления заболевания, прогнозируется его дальнейший рост из-за обилия наркотиков в регионе.

В свою очередь начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД Николай Абрашкин сообщил, что с начала 2017 года в Томской области изъято почти 50 кг различных наркотиков, большинство из которых каннабисной группы и синтетические.

По его словам, зачастую торговля запрещенными средствами идет через интернет, а также при помощи интернет-мессенджеров, использующих шифрование.

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