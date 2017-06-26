«Ростелеком» в Томске провел спартакиаду работников связи

26 июня 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В минувшие выходные Томский филиал «Ростелекома» совместно с профсоюзной организацией на базе отдыха «Зорька», расположенной в поселке Заварзино, провел спартакиаду для работников предприятий связи.

Спартакиада является ежегодным мероприятием, которое проводится уже в двадцать второй раз. 250 человек из 8 команд, представляющих структурные подразделения Томского филиала «Ростелекома» и партнерские предприятия: «Мобильные телесистемы» и «Микран» боролись за 135 медалей.

Два дня связисты мерились силами в турнирах по дартсу, настольному теннису, стрельбе из винтовки, шахматам. Выясняли, кто всех быстрее в эстафетах. Перетягивали канат, поднимали гири. И, конечно же, спартакиада включила в себя основные виды спорта, футбол и волейбол.

В общем зачете с небольшим отрывом первое место заняла команда «Микран», второй стало «Управление Томского филиала», бронзовые призеры — «Городской центр технической эксплуатации телекоммуникаций». Команды награждены грамотами и кубком за первое место.

«Спортивные мероприятия на природе, это хороший способ для сотрудников провести время с пользой для здоровья. На нашу традиционную спартакиаду связисты приезжают целыми семьями, для детей тоже организуются соревнования, за участие в которых ребятишки получают медали и сладкие призы. Такие мероприятия сплачивают коллектив и повышают лояльность к компании», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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