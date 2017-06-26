Северчан просят оценить качество дорожного ремонта

26 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В Северске завершился ремонт дорог в рамках региональной и федеральной программы. В связи с этим северчан просят присоединиться к оценке качества работ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Сейчас на отремонтированных объектах в ЗАТО Северск работает приемочная комиссия. Но также мы ждем на «горячую линию» звонков от жителей, у них есть возможность оценить качество ремонта северских дорог», — сказал заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Он подчеркнул, что в случае обнаружения брака муниципалитет обеспечит устранение замечаний силами подрядчиков за их счет. Если данные требования не будут соблюдаться, то полученные из областного бюджета средства будут возвращены обратно, а подрядчика включат в список недобросовестных поставщиков.

Сообщения с фото- или видеоматериалами можно направить по телефону «горячей линии» (3822) 902-656 или на адрес электронной почты hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru.

Со списком объектов ремонта можно ознакомиться здесь.

Объем субсидии из бюджета региона на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Городской округ ЗАТО Северск Томской области» в 2017 году составил 11,6 млн рублей. Кроме того, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Северску в 2017 году дополнительно выделено 60 млн рублей из средств федерального бюджета. Из местного бюджета муниципалитет направил на ремонт дорог 79,4 млн рублей.

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