Томский инструментальный завод привлекает у ФРП 130 млн руб на модернизацию производства

27 июня 2017 / Томский Обзор

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит ООО «Томский инструментальный завод» (производственный актив ГК «Томский инструмент») заем объемом 130 млн рублей на создание производства недорогого инструмента для обработки твердых металлов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Мы хотим расширить высокотехнологичное производство гаммы импортозамещающего режущего инструмента, в том числе, цельнотвердосплавного с износостойкими покрытиями для обработки легких сплавов, титановых сплавов, нержавеющих и труднообрабатываемых сталей с техническими и эксплуатационными характеристиками, позволяющими конкурировать с ведущими зарубежными фирмами», — приведены в сообщении слова директора предприятия Сергея Шварцева.

ФРП предоставит компании льготный заем на 7 лет. Общий объем инвестиций в создание производства — 309,5 млн рублей.

«Томский инструментальный завод» будет выпускать режущий инструмент с износостойкими покрытиями для обработки легких и титановых сплавов, а также других труднообрабатываемых металлов. Мало того, что он позволит качественно производить металлообработку на уровне мировых аналогов, но и цена продукции сибирского предприятия будет ниже на 20–30% по сравнению с аналогичным инструментом мировых брендов», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что новый инструмент будет иметь повышенную стойкость, надежность и качество обработки изделий из современных титановых и легких сплавов, нержавеющих и жаропрочных сталей.

Ранее сообщалось, что «Томский инструментальный завод» планирует вложить 300 млн рублей в создание высокотехнологичного производства режущего инструмента для обработки легких и титановых сплавов, жаропрочных и нержавеющих сталей с учетом импортозамещения. Компания рассчитывала на участие в грантах, чтобы получить софинансирование из федерального бюджета.

«Томский инструментальный завод» был основан в 1941 году. Группа компаний «Томский инструмент» включает в себя ООО «Томский инструментальный завод» (производство), ООО «Научно-производственная компания Томский инструмент» (основной держатель активов, научные работы), ООО «ТИЗ-Инжиниринг» (конструирование) и сервисные компании (ООО «Промэксплуатаия» и ООО «Станкосервис»).

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