В Томской области помощницу лесничего поймали на взятке в 90 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 27 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томской области помощник лесничего задержана по подозрению в получении взятки в 90 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 24 июня, в Корнилово подозреваемая получила деньги от представителя коммерческой организации за бездействие при нарушении правил пожарной безопасности в лесах.

При предъявлении обвинения задержанная дала признательные показания, полностью признала вину в совершении инкриминируемых деяний и раскаялась в содеянном. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия (бездействие). Следователи собирают доказательную базу. Расследование уголовного дела продолжается.

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