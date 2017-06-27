Школьники из северных районов Томской области примут участие в онлайн-обучении

27 июня 2017 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Школьники из двух районов Томской области смогут обучаться физике, химии, конструированию и математике онлайн. Такой проект предложили участники центра занимательных наук «Склад Ума» при Томском политехническом университете (ТПУ) на грантовый конкурс программы «Родные города» «Газпромнефть-Востока». Жюри образовательную инициативу одобрило.

Проект рассчитан на учащихся Каргасокских и Парабельских общеобразовательных учебных заведений. По словам организатора курсов Анастасии Дмитриевой, особое внимание уделяется именно этим районам, поскольку в прошлом году в ТПУ не поступил ни один абитуриент из Парабельского района. Из Каргасокского лишь 4 человека успешно сдали необходимые экзамены и стали первокурсниками технического вуза.

«Желающих пройти подготовительные курсы набралось 120 человек. Для них закуплены лабораторные наборы с необходимыми для обучения инструментами, материалами и оборудованием. Мы создали группы в социальных сетях, где дети общаются и между собой и с нами, обсуждают вопросы, предполагают, какие задания будут на курсах, какие лабораторные работы их ждут. Мы хоть и далеко от них, но чувствуем, заинтересованность, им не терпится начать», — рассказала организатор проекта Анастасия Дмитриева.

Бесплатные занятия со школьниками начнутся в сентябре, сейчас идет подготовка к реализации проекта. На сегодняшний день есть договоренность с гимназией села Парабель, которая окажет содействие детям, дома у которых недостаточно быстрое интернет-соединение или отсутствует вовсе.

Центр занимательных наук при ТПУ «Склад Ума» становится победителем грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» уже второй год подряд.

«Родные города» — комплексная программа социальных инвестиций «Газпром нефти», объединяющая серию проектов, направленных на повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, культуре и спорту. Грантовый конкурс «Газпром нефти» как дополнительный инструмент социальной поддержки регионов впервые прошел в Томской области в 2014 году.

На участие в грантовом конкурсе «Родные города» «Газпромнефть-Востока» в этом году было подано 76 заявок от общественных, благотворительных, некоммерческих организаций, государственных, муниципальных учреждений, а также инициативных жителей Томской области. Грантовый комитет выбрал 11 наиболее креативных и социально значимых проектов, которые получили финансирование. Общий фонд в 2017 году составил порядка 4 млн рублей.

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